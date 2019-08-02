Yevmiye nedir? Yevmiye sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı yevmiye mi, yövmiye mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

YEVMİYE NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, yevmiye şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "yövmiye" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "yevmiye"dir.

YEVMİYE NEDİR?

TDK'ye göre; dilimize Arapçadan geçmiş olan "yevmiye" kelimesinin Türkçe karşılığı ve anlamı "gündelik" demektir.