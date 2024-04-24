Yıkamaya getirilen halının içinde 60 bin liralık altın buldu

"MİKTARINI VE TORBANIN RENGİNİ SORDU, TEYİT ETTİKTEN SONRA TESLİM ETTİ"

İş yeri sahibine teşekkür eden Nurettin Can, "Balkonda otururken, halı yıkama firmasında çalışanların, başka bir müşterinin halılarını getirdiğini gördüm. Kendi halılarımı da yıkatmak istedim. 'Bizim halılarımızı da alın' dedim. Halıları apartman girişine götürdük. Onlar da alarak araçlarına koyup götürdüler. Yeğenimin iş yerinde otururken, arayıp halıların birinde ziynet eşyası bulduklarını söylediler. Ben de ailemi aradım, halıların içinde ziynet eşyasının bulunduğunu, bize ait olup olmadığını sordum. Eşim bize ait olduğunu söyledi. İş yeri sahibini geri aradım ve miktarını, torbanın rengini sordu. İçinde 10 çeyrek ve 1 Cumhuriyet altınının olduğunu, kırmızı bir torbanın içinde olduğunu söyledim. Sonra 2gelip alabilirsiniz' dedi. Ben de gelip teslim aldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah işlerini rast getirsin" diye konuştu.