Haberler Magazin “Yıkılıyo Ayça” Yalı Çapkını’nın başrolünün yeğeni çıktı! Duyanlar inanamadı!

"Yıkılıyo Ayça" Yalı Çapkını'nın başrolünün yeğeni çıktı! Duyanlar inanamadı! Bir döneme "Yıkılıyor" adlı parçasıyla ve keman çalışıyla damga vuran Ayça yıllar sonra tekrar gündem oldu. Ünlü ismin STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinden birinin öz yeğeni olduğu ortaya çıktı. Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 01:33 Güncelleme: 02.08.2023 - 01:33 facebook

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Bir dönem Okan Bayülgen’in sunduğu Zaga programında tanınan ve “Yıkılıyor” şarkısıyla hafızalara kazınan çılgın kemancı Ayça Tekindor, Yalı Çapkını dizisinde başrol olan oyuncunun yeğeniymiş…

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Şimdilerde 51 yaşında olan ve müzik hayatını devam ettirmeyen ünlü isim Ayça, Bodrum'da sakin bir yaşam sürüyor.