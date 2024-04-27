Yılan değil, kertenkele

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılana benzeyen 'Oluklu kertenkele' doğada görülmeye başladı.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde oluklu kertenkele gören vatandaşlar, yılan sanarak zarar vermek istedi.

O anları da cep telefonu kamerası ile görüntülediler. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Veteriner Hekim Volkan Altay konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Volkan Altay, videoda görülen ve zararsız olan bu kertenkelenin öldürülmemesi gerektiğini söyledi. Halk arasında 'kör yılan' olarak da bilinen oluklu kertenkelelerin yılana benzediği için şansız bir hayvan olduğunu belirten Altay, "Zaman zaman ısırmalar bile olsa zehirsiz bir canlı. Yılandan ayırt edilebilecek noktası aslında isminde de olan olukları.