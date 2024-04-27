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        Haberler Yaşam Yılan değil, kertenkele

        Yılan değil, kertenkele

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılana benzeyen oluklu kertenkele doğada daha sık görülmeye başladı. İnsanların yılana benzediği için korktuğu ve öldürdüğü kertenkelenin zararsız olduğunu vurgulayan Veteriner Hekim Volkan Altay, oluklu kertenkelelerin çiftçilere de büyük yararının bulunduğunu söyleyerek, "Bu konuda biraz dikkatli olursak, her gördüğümüz canlıya saldırmazsak hem onların hem de bizim hayatımız korunmuş olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:41
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        Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılana benzeyen 'Oluklu kertenkele' doğada görülmeye başladı.

        Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde oluklu kertenkele gören vatandaşlar, yılan sanarak zarar vermek istedi.

        O anları da cep telefonu kamerası ile görüntülediler. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Veteriner Hekim Volkan Altay konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

        Volkan Altay, videoda görülen ve zararsız olan bu kertenkelenin öldürülmemesi gerektiğini söyledi. Halk arasında 'kör yılan' olarak da bilinen oluklu kertenkelelerin yılana benzediği için şansız bir hayvan olduğunu belirten Altay, "Zaman zaman ısırmalar bile olsa zehirsiz bir canlı. Yılandan ayırt edilebilecek noktası aslında isminde de olan olukları.

        Çok dikkatli bakıldığında kafa yapısının da farklı olduğu görünür. Bu canlıların aslında bizim için özellikle çiftçiler için çok büyük faydaları var. Beslenme konusunda salyangozla, böceklerle besleniyor. Bu sayede aslında bizim yiyeceğimiz bitkileri koruyorlar. Bu konuda biraz dikkatli olursak, her gördüğümüz canlıya saldırmazsak hem onların hem de bizim hayatımız korunmuş olacak" dedi.

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        #oluklu kertenkele
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