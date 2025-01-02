Yılbaşı gecesinde Kilise derneğine ateş açmıştı! Saldırganlar yakalandı

İstanbul Çekmeköy’de yılbaşı gecesi meydana gelen saldırıda, bir otomobil içerisinden Kurtuluş Kilisesi Derneği’ne doğru ateş açıldı.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre saldırgan ayrıca yolda bulunan reklam panolarını yerinden sökmeye çalıştı. Saldırgan, bu sırada yüksek sesle, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz. Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" şeklinde tehditler savurdu.

KURŞUN DUVARA İSABET ETTİ

Otomobil içerisinden açılan ateş sonucunda mermi, derneğin demir kepengini ve camını delerek duvara isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevrede maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

YAKALANDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu iki şüpheliden birinin S.P. (34) olduğu tespit edildi. S.P, Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda diğer şüphelinin de bir adet suç kaydı bulunan V.A (34) olduğu belirlendi. V.A. da Güngören’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda bir adet tabanca ele geçirildi. İşlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.