Yılbaşı hava durumu: Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul, İzmir Ankara yılbaşında hava nasıl olacak?

Yılbaşı hava durumu: Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul, İzmir Ankara yılbaşında hava nasıl olacak?

Adeta bahardan kalma günler yaşanırken yılbaşındaki hava durumu merak konusu oldu. 2024'e artık kısa bir süre kalması sebebiyle "Yılbaşında hava nasıl olacak?" sorusu gündeme geldi. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 31 Aralık gecesi hava durumu beklentisini paylaştı. İşte, yılbaşında kar yağıp yağmayacağına ilişkin bilgiler...

2 Şurada Paylaş!









YILBAŞINDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in açıklamalarına göre; yılbaşı gecesi hava pek de kış mevsiminden bir güne benzemiyor, daha çok Nisan ayı sıcaklıklarıyla gireceğimiz bir yeni yıl olacak.

İstanbul’da parçalı bulutlu ve açık gökyüzünde 8-10°C arası sıcaklıklar, Başkent'te yine kuru havada 5°C gibi hissedilen sıcaklık, İzmir’de sakin bir havada 12°C sıcaklıkta yeni yıla giriyoruz. Doğu bölgelerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5°C üstünde seyredecek.