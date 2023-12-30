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        Haberler Gündem Hava Durumu Yılbaşı hava durumu: Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul, İzmir Ankara yılbaşında hava nasıl olacak?

        Yılbaşı hava durumu: İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e yılbaşında kar yağacak mı?

        Yılbaşına artık sayılı günler kaldı. Tüm dünya heyecanla yeni yılı beklerken; yurt genelindeki yılbaşı hava durumu merak konusu oldu. Yeni yılın ilk dakikalarına beyaz bir örtüyle girme hayali kuranlar "Yılbaşında hava nasıl olacak, kar yağacak mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yılbaşında kar yağıp yağmayacağına ilişkin sorulara cevap verdi. İşte, Ankara, İzmir, İstanbul'a yılbaşında kar yağışı beklentisine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:22
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        Adeta bahardan kalma günler yaşanırken yılbaşındaki hava durumu merak konusu oldu. 2024'e artık kısa bir süre kalması sebebiyle "Yılbaşında hava nasıl olacak?" sorusu gündeme geldi. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 31 Aralık gecesi hava durumu beklentisini paylaştı. İşte, yılbaşında kar yağıp yağmayacağına ilişkin bilgiler...

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        YILBAŞINDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in açıklamalarına göre; yılbaşı gecesi hava pek de kış mevsiminden bir güne benzemiyor, daha çok Nisan ayı sıcaklıklarıyla gireceğimiz bir yeni yıl olacak.

        İstanbul’da parçalı bulutlu ve açık gökyüzünde 8-10°C arası sıcaklıklar, Başkent'te yine kuru havada 5°C gibi hissedilen sıcaklık, İzmir’de sakin bir havada 12°C sıcaklıkta yeni yıla giriyoruz. Doğu bölgelerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5°C üstünde seyredecek.

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        YILBAŞI'NDA KAR YAĞACAK MI?

        Kar, kıyılarda bu mevsim henüz yağmadı ve yılbaşında da yağmayacak. Batının yükseklerinden Kartalkaya’da 70 santimetreye varan kar örtüsü mevcut. Uludağ’da ise 5 santimetre gibi ince bir örtü var. Doğu Anadolu’da 10 ilâ 60 santimetre arasında yükselen kar birikimi görüyoruz.

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        KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        Yüksek seyredecek sıcaklıklar ve güneşli gündüzler, bu kar örtülerini yavaşça inceltiyor. Ocak ayının ikinci haftasından önce önemli bir soğuk ve yağışlı hava görünmüyor. Fakat Ocak ayı, 12 ay içinde kar yağışı olasılıklarının en yüksek olduğu ay.

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        KIŞIN ORTASINA DAHA GELMEDİK

        Belki ilk günleri yüksek basıncın etkisiyle hareketsiz geçecek ancak kış henüz ortasına bile gelmedi, mevsimin ilerleyen haftalarında Türkiye genelinde kar yağışlarından söz edebileceğimizi umuyoruz. Hepimize iyi gelecek, anlayışın ve adaletin kaybolmadığı sağlıkla geçen bir yıl olsun.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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