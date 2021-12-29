Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2022 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle… Nice mutlu yıllara…