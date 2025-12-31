Yeni bir yıla girmenin heyecanı yaklaşırken, 2026 yılbaşı programları da netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek etkinlikler; müzik, eğlence ve sosyal buluşmaları bir araya getirerek farklı beklentilere hitap ediyor. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerden sakin ve şık mekanlara kadar birçok seçenek yılbaşı gecesini özel kılmayı hedefliyor. 2025’i geride bırakıp 2026’ya keyifli bir atmosferde girmek isteyenler, şehirlerdeki alternatif programları araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...