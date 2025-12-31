Yılbaşı programları 2026: İstanbul, İzmir ve Ankara yılbaşı programı önerileri
2026'ya sayılı günler kala yılbaşı coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında hissedilmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni yılı dışarıda karşılamak isteyenler için konserler, özel programlar ve temalı etkinlikler peş peşe duyuruluyor. Canlı müzikten eğlenceli sahne şovlarına, yemekli organizasyonlardan daha ekonomik alternatiflere kadar geniş bir yelpaze sunulurken, şehirlerin popüler noktaları yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni yıla enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için üç büyük şehirdeki etkinlikler şimdiden yoğun ilgi görüyor. İşte detaylar...
Yeni bir yıla girmenin heyecanı yaklaşırken, 2026 yılbaşı programları da netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek etkinlikler; müzik, eğlence ve sosyal buluşmaları bir araya getirerek farklı beklentilere hitap ediyor. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerden sakin ve şık mekanlara kadar birçok seçenek yılbaşı gecesini özel kılmayı hedefliyor. 2025’i geride bırakıp 2026’ya keyifli bir atmosferde girmek isteyenler, şehirlerdeki alternatif programları araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...
SWISSÔTEL THE BOSPHORUS
Boğaz manzarası eşliğinde yeni yılı karşılamaya hazırlanan Swissôtel The Bosphorus, farklı konseptlerde sunduğu eğlence alternatifleriyle her zevke hitap ediyor. Sabrosa’da canlı performanslar ve dans şovları klasik yılbaşı atmosferi sunarken, Chalet masalsı dekoru ve DJ performansıyla dikkat çekiyor.
GRAND HYATT İSTANBUL
Grand Hyatt İstanbul’da yılbaşı programı zarif bir müzik dinletisiyle başlıyor ve zengin açık büfeyle devam ediyor. Dünya mutfağından seçkiler, yılbaşı klasiklerinin modern yorumları ve geniş tatlı büfesi geceye eşlik ediyor. Canlı müzik performansları ve DJ setleriyle eğlence gece yarısından sonra da sürerken, yeni yılın ilk günü düzenlenen caz brunch programı misafirlere keyifli bir başlangıç sunuyor.
ZUMA İSTANBUL
Zuma Istanbul, imza lezzetleri ve sofistike atmosferiyle 2026’ya enerjik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yılbaşı gecesinde özel menü eşliğinde başlayan program, DJ performansı ve canlı ritimlerle gece boyunca temposunu yükseltiyor. Modern Japon mutfağı, yaratıcı kokteyller ve yüksek enerjili müzikler eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunuluyor.
THE RITZ-CARLTON İSTANBUL
Zarafet ve gastronomiyi bir araya getiren The Ritz-Carlton Istanbul, yılbaşı gecesinde çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Atölye’de canlı müzik eşliğinde sunulan özel menü Türk mutfağının modern yorumlarını öne çıkarırken, Nobu Istanbul Boğaz manzarası ve omakase menüsüyle sofistike bir atmosfer yaratıyor. Limoré ise İtalyan kıyı mutfağından ilham alan özel menüsüyle alternatif bir seçenek sunuyor.
DİVAN İSTANBUL
Divan İstanbul, yılbaşı gecesinde şehrin merkezinde şık ve sakin bir kutlama atmosferi sunuyor. Özel gala yemeğiyle başlayan gece, canlı piyano dinletisi ve DJ performanslarıyla devam ediyor. Yeni yılın ilk sabahında sunulan zengin kahvaltı ise konaklayan misafirler için keyifli bir tamamlayıcı oluyor.
ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI İSTANBUL
Boğaz’ın tarihi dokusunda yer alan Çırağan Palace Kempinski, yılbaşı gecesini görkemli bir gala yemeğiyle karşılıyor. Özel set menü, canlı müzik ve DJ performanslarıyla birleşerek saray atmosferinde unutulmaz bir gece sunuyor. Şıklık ve ihtişam arayanlar için yılbaşı gecesine özel seçkin bir deneyim öne çıkıyor.
THE PENINSULA İSTANBUL
Boğaz kıyısındaki The Peninsula Istanbul, 2026 yılbaşı için lüks ve sanat dolu bir program hazırlıyor. Gala gecesinde canlı sahne performansları, temalı atmosfer ve özel menüler dikkat çekerken; farklı restoran ve barlarda müzik eşliğinde kutlama devam ediyor. Yeni yılın ilk günü canlı müzikli brunch programı ile sakin ve keyifli bir başlangıç sunuluyor.
JW MARRIOTT HOTEL ISTANBUL MARMARA SEA
JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, yılbaşı kutlamalarını gastronomi ve eğlenceyle buluşturuyor. Özel menüler, canlı müzik performansları ve DJ setleriyle gece boyunca dinamik bir atmosfer sunulurken, farklı restoran ve lounge alanlarında alternatif kutlama seçenekleri yer alıyor. Yeni yılın ilk sabahı geç kahvaltı programıyla karşılanıyor.
İZMİR 2026 YILBAŞI PROGRAMLARI
KEYURLA
Urla’nın doğayla bütünleşen sakin atmosferinde yer alan KeyUrla, 2026’ya gösterişten uzak ama özenli bir yılbaşı kutlamasıyla girmeye hazırlanıyor. Özel olarak hazırlanan yılbaşı menüsü, hoş geldin kokteyli ve Papion Swing’in canlı müzik performansı eşliğinde misafirler, doğanın ritmiyle uyumlu bir kutlama yaşayacak. An Urla restoranında sunulacak menü; bölgenin mutfak kültürünü yansıtan paylaşımlık tabaklar, ağır ateşte pişirilen ana yemek ve zengin tatlı seçenekleriyle yılbaşı gecesini tamamlayacak. Yeni yılın ilk günü ise keyifli bir kahvaltı programıyla karşılanacak.
ANKARA 2026 YILBAŞI PROGRAMLARI
JOLLY JOKER ANKARA
Ankara’nın önde gelen canlı müzik mekânlarından Jolly Joker Ankara, yılbaşı gecesinde müzikseverleri özel bir konserle buluşturacak. Sahnedeki enerjisi ve samimi yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Kalben, 31 Aralık gecesi sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek.