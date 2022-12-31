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Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

Yeni yılın çoşkusunu kutlamak için keyifli sofralarda bol çeşit yemek, kuruyemiş, tatlı, cipsler, ve mezeler yerlerini alıyor. Ancak yeni yıla girmenin vermiş olduğu heyecanla buluşulan sofralarda aşırıya kaçmamak gerekiyor çünkü abartılı yiyecekler çeşitli sindirim sorunlarına yol açabilir. Mide rahatsızlıkları yaşamamak için sofralar hazırlanırken sağlıklı seçenekler öneriliyor

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  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Benan Koç, yeni yıl sofrasında yediklerimize dikkat etmenin önemini hatırlatarak, sağlıklı menüler oluşturmanın en pratik yol olduğunu vurguladı.
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    KENDİNİZİ GÜN BOYU AÇ BIRAKMAYIN

    Yılbaşı sofrasında aşırıya kaçılacağı düşünülerek gün içerisinde aç kalmak bu gecede daha çok ve hızlı yemek yemenize neden olacaktır. Güne haşlanmış yumurta, peynir, sebze çeşitleri ve mevsim yeşillikleriyle yapılmış bir kahvaltı ile başlanabilir daha sonrasında hafif bir öğle yemeğinde yağsız sebze yemeği ile birlikte bir porsiyon kadar yoğurt veya 1 bardak kadar kefir tüketilebilir, böylelikle yılbaşı sofrasına çok aç oturmamış olup yemekte aşırıya kaçmayacaksınızdır.
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    Soframızda bol yeşillikle yapılmış bir salata, haşlanmış sebze salatası veya kuru baklagil salatasına mutlaka yer verilmeli. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi daha az yağlı bir et olması nedeniyle sağlıklı bir ana yemek alternatifidir.
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    Doymuş yağ oranı fazla olan kırmızı et yerine haşlama, yağsız tavada ızgara veya fırında yapılmış tavuk, hindi, balık tercih edilmeli ve mutlaka mevsim yeşillikleriyle yapılmış bir salata ana yemeğin yanına ilave edilmeli. 
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    Ana yemeği ile birlikte servis edilen karbonhidrat kaynaklarından (pilav, makarna, patates) uzak durmaya özen gösterin.
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    KALORİLİ ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT! 

    Sofra sonrası güzel eğlence ve muhabbetlere devam ederken tüketilen kalorili kaynaklara dikkat edilmeli, oluşabilecek mide rahatsızlıkları ve hazımsızlık şikayetlerini en aza indirmek adına yemekten sonra tüketilen atıştırmalıklara (kuruyemiş, tatlı, kuru meyveler veya meyve) tüketimine ara verilmeli. 
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    Cips, çikolata, çekirdek, şekerlemeler gibi yüksek kalori içeriğine sahip besinler yerine çiğ kuruyemişler, kurutulmuş meyvelerin tercih edilmesi sağlıklı bir seçim yapmanızı sağlayacaktır. Tüketilen kuruyemişin çiğ olarak tüketilmesi ile birlikte porsiyon kontrolüne de dikkat edilmeli bol yenilmesi halinde kuruyemişlerinde bol kalorili içeriğine sahip olduğu unutulmamalı.
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    SÜTLÜ YA DA MEYVE TATLILARI TÜKETİN

    Yılbaşı sofrasında yemek porsiyon miktarlarını fazla kaçırıp aşırıya kaçtıysanız tatlı tüketimi yapmamanız sağlıklı bir seçim olacaktır fakat tatlı tüketimi yapılacaksa ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlıları (az şekerle yapılmış kabak veya ayva tatlısı, sütlaç, muhallebi) tercih edebilirsiniz.
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    MADEN SUYU VEYA ŞEKERSİZ İÇECEKLER TERCİH EDİN

    Bu güzel yeniliklerle dolu yeni yıla girdiğimiz bu gecede yemek odaklı olmak yerine sevdiklerinizle yaptığınız sohbetlerin keyfini çıkarın. Yılbaşı gecesi yemek porsiyon miktarlarını fazla kaçırıp aşırıya kaçtıysanız yılbaşı sonrası nasılsa diyetimi bozdum diye sınırsız yeme davranışınızı devam ettirmek veya suçluluk duyup kendinizi aç bırakmak yerine sağlıklı beslenme rutininize geri dönmelisiniz. Günde 2 fincan yeşil çay, beyaz çay veya melisa gibi ödem atmanıza yardımcı olan bitki çaylarından birini tüketebilirsiniz. Yeni yılın ilk gününe açık havada 30-45 dakikalık bir yürüyüş yapmak yılbaşı gecesi alınan fazla kalorinin bir kısmını harcamanızı ve kendinizi zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Sevdiklerinizle dolu dolu geçireceğiniz musmutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum…
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiyle birlikte menülerinizde yer verebileceğiniz bol yeşillikli bir salata tarifi;
  • Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

    Roka Salatası

    2 demet roka

    4 adet kırmızıbiber

    1 su bardağı ayıklanmış nar taneleri

    6 yemek kaşığı lor peyniri

    6 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya karabuğday

    1 yemek kaşığı limon suyu

    2 yemek kaşığı zeytinyağ

    1 yemek kaşığı sirke

    10 adet ceviz (toz haline getirelim)

    Tarifi: Kinoalarımızı bol suda yıkayın ve süzün. 1 su bardağı kinoayı 1,5 bardak su ile suyunu çekene kadar haşlayın 5-10 dakika demlendirin. Güzelce yıkadığınız rokayı ve kırmızıbiberleri doğrayın. Yeşilliklerimiz üzerine kırmızıbiber, lor peyniri, nar taneleri ve ceviz parçalarını ilave ettikten sonra zeytinyağı, limon suyu, sirke ile hazırlayacağımız salata sosunu ilave edelim.

     

     

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