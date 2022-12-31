Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

KENDİNİZİ GÜN BOYU AÇ BIRAKMAYIN

Yılbaşı sofrasında aşırıya kaçılacağı düşünülerek gün içerisinde aç kalmak bu gecede daha çok ve hızlı yemek yemenize neden olacaktır. Güne haşlanmış yumurta, peynir, sebze çeşitleri ve mevsim yeşillikleriyle yapılmış bir kahvaltı ile başlanabilir daha sonrasında hafif bir öğle yemeğinde yağsız sebze yemeği ile birlikte bir porsiyon kadar yoğurt veya 1 bardak kadar kefir tüketilebilir, böylelikle yılbaşı sofrasına çok aç oturmamış olup yemekte aşırıya kaçmayacaksınızdır.