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Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? Yılbaşında fırında tavuk tarifi

Yılbaşı tavuğu tarifi bu gece ailecek yılbaşı sofrasına oturacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, yılbaşı hindisine en yakın alternatif olarak kabul edilen yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? İşte, merak edenler için fırında yılbaşı tavuğu tarifi...

Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? Yılbaşında fırında tavuk tarifi

Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yılbaşı tavuğunu bu akşam ki menüsüne eklemek isteyenler merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? İşte, fırında yılbaşı tavuğu tarifi ve malzemeleri...

Yılbaşı tavuğu malzemeler

1 adet bütün tavuk
2 adet havuç ya da 5 6 adet bebek havuç
15 adet arpacık soğan
Taze kekik
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber

İç pilav malzemeler

1 adet soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı baldo pirinç
1 tatlı kaşığı tarçın
2 tatlı kaşığı yenibahar
3 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı çam fıstığı
10-12 adet kestane
1 tatlı kaşığı tuz

Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır?

Yılbaşı tavuğunu önce iç pilavı hazırlayarak başlayın. Bir tencerede soğanı, tereyağ ve sıvı yağ ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra dolmalık fıstıkları ilave edin.

Yıkanmış pirinçleri de soğanların olduğu tencereye ilave edip kavurun.

Kuş üzümü, kestane ve geriye kalan tüm baharatları da ekledikten sonra tekrar karıştırın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip pilavı pişirin. Dış kısmının çıtır ve lezzetli olması için tereyağını tavuğun her yerine sürün.

Kalan tereyağını, havuç ve arpacık soğanları tavuğun içerisine yerleştirin.

Taze kekiği üzerine ve iç kısmına yerleştirdikten sonra pişirme torbasında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişen tavuğu fırından çıkarın ve içerisindeki sebzeleri servis edeceğiniz tabağa alın.

İç pilavı pişen tavuğun içerisine doldurun ve servis edin. Yılbaşı tavuğunuz servise hazır! Afiyet olsun.

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