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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yılbaşında 500 ton hindi satacak - İş-Yaşam Haberleri

        Yılbaşında 500 ton hindi satacak

        Türkiye genelindeki 80 çiftlikte, 190 bin metrekare kapalı alanda hindi üretimi gerçekleştiren Pınar Et, yılbaşı vesilesiyle 500 tona yakın yılbaşı hindisini tüketicilerle buluşturacak. Türkiye hindi etli işlenmiş et ürünleri perakende pazarında yüzde 70'lik pazar payına sahip Pınar Et'in hindi şarküteri ürünleri, yurtdışında en çok Irak, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de talep görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:25
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        Yılbaşında 500 ton hindi satacak
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        Pınar Et, Türkiye genelindeki 80 çiftliğinde, toplam 190 bin metrekare kapalı alanda hindi yetiştiriciliği yapıyor.

        Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, “Yılbaşına özel hazırladığımız hindileri Pınar Et’in sürdürülebilir kalite ve sağlık anlayışıyla hazırlıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları ile belgelenmiş bu çiftliklerde, yemden kesime kadar yüzde 100 izlenebilirlik sağlayarak 2024’ün ilk 9 ayında 40 bin 803 ton hindi eti ürettik. Yıl sonunda bu miktarın 52 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz. 2024 yılının sonunda yüzde 16,7’lik bir artış sağlamış olacağız. Yurtdışında da büyük ilgi gördüğünün altını çizen Hüseyin Demir, “Pınar Et Hindi ürünleri en çok Irak, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’de talep ediliyor. Türkiye’de kişi başı hindi eti tüketimi halen 540 gram seviyesinde. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında bu miktarın 6-7 kg seviyelerine çıkma potansiyeli var. Bu alanda büyümeye ve ihracat başarımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi.

        Pınar Et'in Türkiye hindi etli işlenmiş et ürünleri perakende pazarında yüzde 70’lik pazar payıyla lider konumda olduğu belirtildi. Pınar Et, 2024 yılı sonunda yılbaşı hindisi üretimini yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

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