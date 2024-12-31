Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 31 Aralık Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık Salı günü için çeşitli uyarılarda bulundu. Bugün ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası kendini hissettirmeye devam edecek. İşte 31 Aralık Salı günü güncel hava durumu...
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Bugün ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, yılbaşında yurt genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağını açıkladı. Buna göre; İstanbul'da parçalı bulutlu 10 derece, Ankara'da kapalı 6 derece ve İzmir'de parçalı bulutlu 13 derece olması bekleniyor.
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İstanbul’un 5-6 Ocak’ta yeni bir yağışlı havanın içine girileceğini duyurdu. 9-10 Ocak’ta İstanbul’da kar olasılığı olabilir fakat henüz net bir tarih yok. İstanbul’a yakın olan Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili.