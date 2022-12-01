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Haberler Sağlık
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Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevunun alındığını, günlük randevu sayısının Covid-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını bildirdi

Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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