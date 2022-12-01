Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Sigaranın zararlı etkilerinden kurtulun! Sigara içme isteğini azaltıp vücuttaki nikotin ve toksinlerin kökünü kazıyor
- Kalp sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır!
- Eklem ağrılarından, kalp sağlığına binlerce faydası var!
- Tırnaklardaki bu çizgiler neyin belirtisi?
- Sağlıklı diye içtiğimiz çay zehirmiş! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi
YORUMLAR