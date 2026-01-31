Yılbaşını kutlamak günah mı? Diyanet’e göre yılbaşını kutlamak caiz mi?

Yılbaşı nedir, dinî bir anlamı var mı?

Yılbaşı, miladi takvime göre yeni bir yılın başlamasını ifade eder. Bu yönüyle yılbaşı, teknik olarak takvimsel bir değişimdir. Ancak dünya genelinde yılbaşı, çoğu zaman Hristiyan kültürüyle özdeşleşmiş Noel ve Noel Baba figürleriyle birlikte kutlanmaktadır. Diyanet’in değerlendirmelerinde de bu ayrım özellikle vurgulanır.

Diyanet’e göre takvim değişimini fark etmek veya yeni bir yıla girildiğini belirtmek, başlı başına dinî bir sakınca oluşturmaz. Asıl mesele, bu gecenin hangi anlamla ve nasıl kutlandığıdır.

Diyanet’e göre yılbaşını kutlamak neden tartışmalıdır?

Diyanet, yılbaşı kutlamalarının bazı yönlerinin İslam inancıyla bağdaşmadığına dikkat çekmektedir. Özellikle:

Noel ve Noel Baba gibi Hristiyan inancına ait sembollerin benimsenmesi

Dinî bir bayram gibi görülmesi

Ahlaka aykırı eğlencelerle kutlanması

İçki, israf ve ölçüsüz eğlencelerin yaygınlaşması

bu tür kutlamaların dinen sakıncalı hâle gelmesine neden olmaktadır. Diyanet’e göre başka bir dinin kutsal günlerine öykünmek veya onları dinî anlamda benimsemek caiz değildir.

Yılbaşını “eğlence için” kutlamak caiz mi? Diyanet’e göre eğlence, İslam’da bütünüyle yasaklanmış değildir; ancak eğlencenin meşru sınırlar içinde olması gerekir. Yılbaşı gecesi yapılan kutlamalar; içki, kumar, ahlaksızlık, israf ve ibadetleri ihmal gibi unsurlar içeriyorsa dinen caiz görülmez. Buna karşılık, Diyanet bazı açıklamalarında; yılbaşını dinî bir anlam yüklemeden, haram unsurlara yer vermeden, sadece yeni bir yılın başlangıcını temenni etmek şeklinde değerlendirmenin dinen farklı bir boyutta ele alınabileceğini ifade etmektedir. Ancak bu yaklaşım, yılbaşını “kutlama”dan ziyade takvimsel bir farkındalık olarak görme çerçevesinde değerlendirilir. Yılbaşı ile Noel aynı şey mi? Diyanet, yılbaşı ile Noel’in birbirinden farklı kavramlar olduğunu özellikle vurgular. Noel, Hristiyanlar için Hz. İsa’nın doğumunu anma günü olarak kabul edilen dinî bir bayramdır. Yılbaşı ise miladi takvime göre yeni yılın başlangıcıdır. Ancak pratikte bu iki kavram çoğu zaman iç içe geçmiş şekilde kutlandığı için, yılbaşı da dinî bir içerik kazanmış gibi algılanabilmektedir. Diyanet’e göre bu algı, Müslümanlar açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Yılbaşı tebrik etmek günah mı? “Mutlu yıllar” demek veya yeni yıl için iyi dileklerde bulunmak, Diyanet’e göre tek başına dinî bir sakınca oluşturmaz. Ancak bu tebriklerin, başka bir dinin kutsal gününü yüceltme veya benimseme anlamı taşımaması gerekir. Yani iyi temenniler, dinî bir ritüele dönüşmediği sürece farklı değerlendirilir. Müslümanlar yılbaşını nasıl değerlendirmeli? Diyanet, Müslümanların yılbaşını bir muhasebe ve değerlendirme fırsatı olarak görmelerini tavsiye etmektedir. Geçen yılın muhasebesini yapmak, hatalardan ders çıkarmak, yeni yıl için daha iyi hedefler belirlemek dinen sakıncalı değildir. Ancak bu değerlendirme, eğlence ve kutlama adı altında haram fiillerle yapılmamalıdır. Diyanet’in genel yaklaşımı Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre yılbaşını, başka bir dinin bayramı gibi kutlamak, Noel sembollerini benimsemek ve haram unsurlar içeren eğlenceler düzenlemek caiz değildir. Yılbaşını dinî bir ritüel hâline getirmek veya bu gecede özel bir kutsiyet aramak İslam inancıyla bağdaşmaz. Ancak takvim değişimini fark etmek, yeni yıla dair iyi temennilerde bulunmak dinen farklı bir çerçevede değerlendirilir.