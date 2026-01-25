"Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı "Yıldırım", Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazına saat 13.30 sıralarında giriş yaptı.
"Yıldırım", Boğazı geçişi sırasında "Dur Yolcu" yazısı önünde Çanakkaleyi selamladı.
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım"a, Boğazı geçişi sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "KIYEM-6", "TÜRKELİ" römorkörü ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
"Yıldırım"ın, Zonguldakın Filyos Limanında kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Karadenizde Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.
