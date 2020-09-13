Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı.
İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı gökyüzünde hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem görsel bir şölen sundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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