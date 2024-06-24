Yıldız Asyalı: Hem iş hem tatil
Yıldız Asyalı, kızı Ayşe Mira ile Bodrum Gümüşlük'teki bir plajda görüntülendi. Güneşin keyfini çıkaran Asyalı, "Hem iş hem tatil" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldız Asyalı, Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Gümüşlük'teki bir plajda kızı ile görüntülenen Yıldız Asyalı, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.
Kızı Ayşe Mira deniz üstünde şişme simit yatağında keyif yaptığı sırada annesi Yıldız Asyalı'dan ayran istedi. Asyalı, kızının bu isteğini kırmadı ve şezlongdan kalkıp kızının isteğini yerine getirdi.