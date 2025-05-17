Yıldız Asyalı, neden düğün yapmadığını açıkladı

'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile hayatını birleştirdi. Sürpriz evliliğin müjdesi, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafıyla ortaya çıktı.

REKLAM Nikahın beklenenden daha erken gerçekleştiğini belirten Asyalı, düğün yapılmamasının sebebini şu sözlerle açıkladı; "Kısa bir açıklama gelsin; ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler"