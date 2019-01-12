Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Teda ile olan sözleşmesi feshedilen John Mikel Obi, Fenerbahçe'ye yakın! Nijerya basınında çıkan habere göre 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor!

Haberde Çin ekipleri ve ABD'den de transfer teklifleri alan Mikel Obi'nin Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ve alacağı yıllık ücretteki pürüzlerin gidermesi durumunda sarı-lacivertlilere imza atacağı belirtildi.

Mikel Obi'nin menajerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu, transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanabileceği kaydedildi.

Geçen sezon Çin Süper Ligi'dne 18 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Nijerya A Milli Takımı'nın formasını 85 kez terleten futbolcu daha önce Lyn ve Chelsea formaları da giymişti.

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