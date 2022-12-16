Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Şirketler
ABONE OL

Yıldız Holding, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Sürdürülebilirlik alanındaki stratejisini “Bu Dünya Bizim” çerçevesinde güncelleyen Yıldız Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını ve şirketlerinin iyi uygulamalarını içeren sürdürülebilirlik raporunun 5’incisini yayımladı. Raporda Adapazarı Şeker, Bizim Toptan, Kerevitaş, ŞOK Marketler ve Ülker Bisküvi’nin 2021 yılındaki sürdürülebilirlik performansları ile pladis ve GODIVA’nın iyi uygulamaları ele alınıyor.

Yıldız Holding, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
HABERTURK.COM

Yıldız Holding şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki uygulama ve performanslarının yansıtıldığı “Sürdürülebilirlik Raporu” yayımlandı. Holding’in 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu, güncel sürdürülebilirlik strateji çerçevesini, hedeflerini ve şirketlerinin çevresel, sosyal, yönetişim alanlarındaki performanslarının yanı sıra iyi uygulamalarını da içeriyor. Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ilerlemelerinin de yer aldığı rapor, Holding şirketlerinden Adapazarı Şeker, Bizim Toptan, GODIVA, Kerevitaş, pladis, ŞOK Marketler ve Ülker Bisküvi’nin 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hayata geçirdikleri iyi uygulamaları kapsıyor.

Kuruluşundan bu yana “İsrafsız Şirket” ilkesine bağlı kalan Yıldız Holding, “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla gıda ve perakende sektörlerini odağına alarak tüm paydaşlarıyla uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik stratejisi çatısını “Doğanın Geleceği İçin Çalışmak”, “Paydaşlarla Birlikte Güçlenmek” ve “Amaç Odaklı Ürünlerle Geleceğe İlham Vermek olarak oluşturan Yıldız Holding, bu odak alanlarındaki çalışmalarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı amaçlıyor.

İKLİM KRİZİ VE ÇEVRE

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, raporla ilgili değerlendirmesinde sürdürülebilirlik strateji ve hedeflerini güncelleyerek doğanın geleceği için çalışmaya devam ederken, toplumun gelişimine ve geleceğin inşasına daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, “2022 Küresel Riskler Raporu’na göre en öncelikli konuların başında iklim krizi ve çevresel sorunlar yer alıyor. Karbon salımlarını azaltmanın ötesinde kaynakları yenilemenin ve iyileştirmenin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda “İsrafsız Şirket” modelimizle sürdürülebilir tarım uygulamaları benimsiyor ve şirketlerimizin tamamında enerji verimliliğini artıran teknolojilere, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ek olarak, döngüsel ekonomi uygulamalarını odağımıza alarak 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını hedefliyoruz” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Belçika Dışişleri Bakanı, Ciner Holding’i ziyaret etti
İŞ-YAŞAM Belçika Dışişleri Bakanı, Ciner Holding’i ziyaret ...
'Buğday tedariğinde riskler devam ediyor'
İŞ-YAŞAM 'Buğday tedariğinde riskler devam ediyor'
İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam geldi
İŞ-YAŞAM İSPARK'a yüzde 60 zam
Yaş çayda fark ödemesi desteği miktarı belli oldu - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Yaş çayda fark ödemesi belli oldu
AB, şirketlerini enflasyona karşı korumak istiyor
İŞ-YAŞAM AB, şirketlerini enflasyona karşı korumak istiyor
AB, kadın ve erkek çalışanlara eşit ücrette anlaştı
İŞ-YAŞAM AB, kadın ve erkek çalışanlara eşit ücrette anlaştı
Vatandaş 2-9 Aralık’ta dolar sattı
İŞ-YAŞAM Vatandaş 2-9 Aralık’ta 2.7 milyar dolar sattı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesinde
İŞ-YAŞAM İşsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük ...
2022'de 400'ün üzerinde işlem adedi gerçekleşti
İŞ-YAŞAM 2022'ye 400 birleşme ve satın alma damga vurdu
Bakan Nebati'den kasım ayı bütçe fazlasına ilişkin değerlendirme
İŞ-YAŞAM 'Bütçe açığı OVP tahmininin altında kalır'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.