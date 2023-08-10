Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın ön çapraz bağı yırtıldı!
La Liga'nın başlamasına 1 gün kala Real Madrid şok bir haber geldi. Yıldız kaleci Thibaut Courtois, gerçekleşen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi
Giriş: 10.08.2023 - 15:38
Real Madrid'e, Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi. İspanyol temsilcisi, antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki kalecinin sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını belirtti. Belçikalı futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi.
Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler de geçtiğimiz ay menisküs sakatlığı yaşamıştı.