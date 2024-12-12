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        Haberler Gündem Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yılbaşı ağacı süsleme etkinliği, gergin anlara yol açtı

        Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yılbaşı ağacı süsleme etkinliği, gergin anlara yol açtı

        Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde yılbaşı süsleme ağacı tartışmalara neden oldu. Bir grup öğrenci, "geleneklere ters olduğu" iddiası ile ağacı süslemek isteyen diğer öğrencilere engel olmak istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:33
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        YTÜ'de Yılbaşı Ağacı tartışması
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        Yıldız Teknik Üniversitesi'nde karşıt gruplu öğrencilerin "yılbaşı ağacı süsleme" mücadelesi dikkatleri çekti. Davutpaşa Kampüsü'nde gelenekselleşen yılbaşı ağacı süsleme etkinliği, bu yıl da gerilimli anlara sahne oldu.

        Bir öğrenci, süslenmesine engel olmak amacıyla ağaca tırmandı. Bir başka grup ağacın tepesine yıldız süsü atarak kutlamayı başlattı.

        "Yıldızlı Ağaç, yalnızca bir süsleme değil; dostluk, dayanışma ve birlikte başarma irademizin güçlü bir sembolüdür" diyen öğrenciler, kutlamaya coşkuyla devam etti.

        Üniversite yönetiminin ise bu yıl öğrencilere etkinliği gerçekleştirmemeleri yönünde sözlü uyarıda bulunduğu iddia edildi.

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        #Yıldız yılbaşı ağacı
        #haberler
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