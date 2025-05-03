Yıldız Tilbe: Çalışmasam ölürüm

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gece bir sahne çıkışı sonrası objektiflere yansıdı. Gazetecileri kırmayıp ayaküstü sohbet eden Tilbe, kısa bir süre önce saçının yanmasının ardından saçlarını kazıttığını söyleyerek; “Yandı, iyileşti ama biraz izlerim kaldı” dedi.

Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluşmuştu. Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmem. Kimyasal yanık oldum" demişti.

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Yeni projelerinden de bahseden Tilbe, geçtiğimiz hafta ve bu hafta iki yeni şarkı çıkardığını, önümüzdeki hafta da bir şarkı yayınlayacağını açıkladı. Bu yoğun tempoya nasıl ayak uydurduğu sorulduğunda ise; "Çalışmasam ölürüm. Çalışmak tek ilacım" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde KKTC konserine giderken cep telefonunu evde unuttuğunu sosyal medyadan duyuran Tilbe; "Biraz sıkıcıydı. Çok alışmışız, herkes kadar sosyal medya alışkanlığımız var" dedi.

İstanbul’da yaşanan son depremle ilgili de konuşan Yıldız Tilbe; "Evdeydim, çok korktum. Kedilerim de çok korktu, titredim vallahi. Allah, bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı. "Deprem çantası gibi tedbirleriniz var mı?" sorusuna ise Tilbe kendine has üslubuyla, "Ne yapsın deprem çantası, insanın üstüne bina yıkılıyorsa..." dedi. İstanbul’dan taşınmayı düşünmediğini söyleyen şarkıcı, "Olacak olanın olacağına inanıyorum. İnsan nerede olursa olsun" diye konuştu.