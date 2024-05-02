Yıldız Tilbe dişlerini taktırdı
Geçtiğimiz günlerde dişsiz halini yayımlayan Yıldız Tilbe'nin implant tedavisi bitti. Dişlerini taktıran şarkıcı, son halini de takipçileriyle paylaştı
Giriş: 02.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:11
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Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bir süredir implant tedavisi gören Yıldız Tilbe, birkaç gün önce ön dişlerinin olmadığı hallerini "He he" notuyla yayımlamıştı.
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Fotoğrafları sosyal medyada çok konuşulan Yıldız Tilbe'nin implant tedavisi tamamlandı.