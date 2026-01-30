Habertürk
        Yıldız Tilbe'nin avukatından açıklama

        Giriş: 30.01.2026 - 17:21 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:41
        Azerbaycanlı şarkıcı Vefa Şerifova, düet yapmaları karşılığında Yıldız Tilbe'ye 100 bin dolar ödediğini iddia etti. Şerifova, ödemeyi almasına rağmen Tilbe'nin kendisiyle düet yapmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine Yıldız Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak, açıklama yaparak, söz konusu iddiayı yalanladı.

        Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe hakkında, Azerbaycanlı şarkıcı Vefa Şerifova tarafından görsel ve yazılı basına yansıyan gerçek dışı, asılsız, haksız, son derece uygunsuz itham ve isnadlarla oluşturulmuş, kişinin kendi reklamını ve popülaritesini amaçlayan televizyon programı ve sosyal medya paylaşımı üzerine bu basın açıklaması zaruri olmuştur. Sayın Yıldız Tilbe ile birlikte düet yapmak üzere 100 bin dolar ödeme yaptığını, Sayın Tilbe'nin parayı aldığı halde düet yapmaktan vazgeçtiğini, kendisini zor durumda bıraktığını beyan eden bu kişiyle ünlü sanatçımızın hiçbir iletişimi, paylaşımı, işbirliği, görüşmesi olmamıştır. Uydurulmuş, güdümlü, hukuka aykırı, kişinin itibar ve şöhretini kötü amaçlı bir şekilde hedefleyen, en önemlisi suç teşkil eden bu durum yasal işlemlere konu edilecektir. Sayın kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

        #Yıldız Tilbe
        #Vefa Şerifova
