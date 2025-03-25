Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'nin başı adına açılan sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe'nin başı adına açılan sahte hesaplarla dertte

        Yıldız Tilbe, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı harekete geçti. Kendisi adına açılan sahte hesaplar ve bulunulan paylaşımlar için yasal işlem başlatan Tilbe, avukatı aracılığıyla; "Bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmeyin" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyardı
        ABONE OL

        Yıldız Tilbe'nin başı bir süredir adına açılan mavi tikli sosyal medya hesaplarıyla dertte. Tilbe, sahte hesaplardan kendisi adına yapılan paylaşımlar için harekete geçti.

        "SAHTE PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

        Avukat Handan Bakbak, Yıldız Tilbe adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sayın Yıldız Tilbe’nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilemiz 7’den 70’e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır. Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yıldız Tilbe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili