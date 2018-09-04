Yıldız Tilbe O Ses Türkiye yarışmasında olacak mı? Yarışmanın takipçileri, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturup, oturmayacağını merak ediyor. Sosyal medya da bazı kullanıcılar tarafından Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'de olacağı bazı kullanıcılar tarafından da olmayacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili resmi açıklama ünlü sanatçıdan geldi. Peki, Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye açıklaması...

YILDIZ TİLBE O SES TÜRKİYE'DE OLACAK MI?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe resmi Twitter hesabından O Ses Türkiye'nin bu sezonunda olmadığını açıkladı. Tilbe, yaptığı paylaşımda, "O ses te yokmuşum, olsun, teşekkür eder başarılarının devamını dilerim." dedi.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 3, 2018

2019 O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için yarışmanın takipçileri bekleyişini sürdürüyor. Fakat 2019 O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Yarışmanın bir önceki sezonu Ekim ayında başlamıştı. Buna göre, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunun da Ekim ayı gibi başlaması öngörülüyor.

2018 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'nin 4 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan final bölümünde Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman, Nihat Mugil, Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan, Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova ve Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut & Ümit Durak yarıştı. Şampiyon olabilmek için kıyasıya rekabet içinde olan yarışmacılardan son ikiye Lütfiye Özipek ile Ümit Durak & Yener Bulut kaldı. İki yarışmacı da Gökhan Özoğuz'un takımında yer aldığı için Gökhan Özoğuz 2018 O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.

Sıra geldi O Ses Türkiye'nin birincisini açıklamaya. SMS aracılığıyla noter huzurunda yapılan halk oylaması sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2018 O Ses Türkiyenin birincisi Lütfiye Özipek oldu.

Lütfiye Özipek, şampiyon olmasının ardından yaptığı açıklamada "O kadar çok heyecanlıyım ki, herkese ama herkese çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Birer birer herkese. O kadar mutluyum ki, önce aileme sonra Gökhan'a ve bütün jürilere, Sedef hocama, size ve O Ses Türkiye'ye buradaki güzellikler için çok teşekkür ederim. Bu yarışma çok hakkaniyetli bir yarışma. Çok mutluyum burada olduğum için, çok mutluyum beni seçtiğiniz için." ifadelerini kullandı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİMDİR?

2018 O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzik hayatına küçük yaşlarda piyano çalarak başlayan Özipek, günümüze kadar müzikle uğraşmıştır.

Lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Lütfiye Özipek, ilk olarak University of Nicosia'da caz eğitimi, ardından da İngiltere'de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi aldı ve 2013 yılında mezun oldu.

Kıbrıs'ta konserler veren Lütfiye Özipek, söylediği şarkılarda pop, caz ve alternatif müziğe yer vermiştir. Lütfiye Özipek, aynı zamanda konserlerinden hariç olarak vokal koçluğu da yaparak genç müzisyenlere yardımcı olmaktadır.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

1. sezon: Oğuz Berkay Fidan

2. sezon: Mustafa Bozkurt

3. sezon: Hasan Doğru

4. sezon: Elnur Huseynov

5. sezon: Emre Sertkaya

6. sezon: Dodan Özer

7. sezon: Lütfiye Özipek

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ