Yıldız Tilbe: Özel olarak hazırlandım

"Özel olarak hazırlandım" 0:00 / 0:00

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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, "Delikanlım" ile klasikleşen konser açılışını yaparken, Zorlu PSM'yi dolduran hayranları şarkıya eşlik etti.

Performansı kadar kendine has tarzı ile de adından söz ettiren Tilbe, bu konsere özel olarak hazırladığını söylediği ışıl ışıl takımı ve beyaz dev topuklu ayakkabıları ile sahneye çıktı.

"BU KONSER İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANDIM"

Tilbe, "Bu konser için özel olarak hazırlandım. Beni beğendiniz mi? Ayakkabıma bakın." dedi.

Konserinin türkü bölümünden sonuna kadar tüm salonu ayağa kaldıran Yıldız Tilbe, İstanbullulara yine unutulmaz bir gece yaşattı.