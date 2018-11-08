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"Yıldız"ları buluşturacak Troya için geri sayım başladı

Devlet Opera ve Balesi'nin, yeni sezondaki en iddialı eserlerinden, tenor Murat Karahan, balet Tan Sağtürk, modacı Atıl Kutoğlu gibi yıldız isimleri bir araya getiren Troya, ATO Congresium'da dünya prömiyerini yapacak

08.11.2018 - 10:26 | Güncelleme: AA

Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden, tenor Murat Karahan, balet Tan Sağtürk, modacı Atıl Kutoğlu gibi yıldız isimleri bir araya getiren Troya, dünya prömiyerini yapacak.

"2018 Troya Yılı" kapsamında, proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy'a ait Troya'nın, Ato Congresium'da yarın yapılacak görkemli prömiyeri için provalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eser ayrıca, opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovu olarak da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Paris karakterini dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hektor'u balet Tan Sağtürk'ün canlandıracağı Troya'da, Helen'i soprano Seda Ayazlı sahneye taşıyacak.

Eserin anlatıcısı Homeros'a ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt hayat verecek. Böylece iki genel müdür Kurt ve Karahan, aynı sahneyi ilk kez paylaşacak.

Orkestra, koro ve bale ile aynı anda 300 sanatçının sahne alacağı Troya'nın başrol kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ama sanat aşkından asla vazgeçmeyen bale sanatçısı Bora Acar Zöngür de "engelsiz" dans gösterisiyle Troya'nın prömiyerinde sahne alacak.

"3DMAX Mapping" teknolojisi ile desteklenen Troya, sanatseverlere görsel açıdan da unutulmaz bir gece yaşatacak.

3 binin üzerindeki biletin tamamı satılan Troya, yurt içi sahnelerin yanı sıra Berlin ve Moskova'nın ünlü opera evlerinde de sahnelenecek.

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