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Yılın en iyi fotoğrafı belli oldu

Fotoğraf yarışmalarını dünyada ilk kez kupa formatında düzenleyen PhotoCup’ta 2.2 milyon oy kullanılan Yılın En İyi Fotoğrafı kupası sonuçlandı

Yılın en iyi fotoğrafı belli oldu

Fotoğraf yarışmalarını dünyada ilk kez kupa formatında düzenleyen yarışma platformu PhotoCup’ta 2020 yılının en iyi fotoğrafı, fotoğraf severlerden ve fotoğraf eğitmenlerinden oluşan PhotoCup Masters ekibinin oylarıyla belli oldu.

Dileyen herkesin kendi çektiği fotoğraflarla yarışabildiği ve/veya fotoğraflara oy vererek hem yarışma heyecanına dahil olup hem de ödüller kazanabildiği yarışmada düzenlenen “Yılın En İyi Fotoğrafı” temalı kupanın tüm turlarında toplam 2.2 milyon oy kullanıldı.

5.090 fotoğrafın yarıştığı kupada birinciliği, 13 turu atlayarak finale kalan ve finalde de en çok oyu alan Nazım Tetik’in fotoğrafı kazandı.

Nazım Tetik'e ikinciliği de kazandıran fotoğraf
Nazım Tetik'e ikinciliği de kazandıran fotoğraf

İkinciliği de yine Tetik’in çektiği bir diğer fotoğraf aldı. Tuna Akçay’ın ve Hasan Hüseyin Birlik’in yarı finalde yarışan fotoğrafları ise üçüncülüğü paylaştı.

Birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğrafların yanı sıra, en iyi oy veren kişilerin de ödül kazandığı kupada toplam 10.000 TL para ödülü dağıtıldı.

Hasan H&uuml;seyin Birlik'in &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;k fotoğrafı
Hasan Hüseyin Birlik'in üçüncülük fotoğrafı

Belirli aralıklarla ve farklı temalarda fotoğraf kupaları düzenleyen yarışma katılımcıların gerek yükledikleri fotoğraflarla gerekse de karşılaşmalarda verdikleri oylarla ödüller kazanabildikleri, dünyanın en heyecanlı fotoğraf şampiyonası.

Fotoğrafçı Niko Guido’nun özgün fikrinden doğan PhotoCup’ta; bir kupa için yüklenen fotoğraflar, alışılagelmiş yarışmaların aksine kupa başladığı an rastgele bir şekilde rakipleriyle eşleşiyor ve oylama başlıyor.

Tuna Ak&ccedil;ay&rsquo;ın &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;k fotoğrafı
Tuna Akçay’ın üçüncülük fotoğrafı

Hem fotoğraf severlerin hem de önemli eğitmenlerin oylarıyla karşılaşmaları kazanan fotoğraflar bir üst tura geçiyor, başka bir fotoğrafla yeni bir karşılaşma yapıyor.

Her turda yeniden başlayan heyecan günlerce sürerken, en çok oyu alarak tüm turları geçen ve final maçını kazanan fotoğraf şampiyon oluyor. Herkese açık yarışma platformunun eğlenceli formatı sayesinde sadece fotoğraf yükleyenler değil oy verenler de yarışma heyecanına katılabiliyor.

Katılımcılar, tur atlayacak fotoğraflarda yaptıkları doğru tahminlerle en iyi oy verenler arasında yer alarak ödül kazanma fırsatı da yakalıyor.

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