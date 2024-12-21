Yılın en uzun gecesi yaşanacak! 21 Aralık en uzun gece ne zaman başlıyor, saat kaçta, kış gündönümünde neler oluyor?
Yılın en uzun gecesini yaşayacağımız bugün 21 Aralık kış gündönümü zamanı geldi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. Kış mevsiminin en belirgin dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık en uzun gecenin özellikleri ve yaşanacağı yerler merak ediliyor. Peki 21 Aralık en uzun gece ne zaman başlıyor, saat kaçta, kış gündönümünde neler oluyor?
Dünyanın dönme hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili astronomik bir durum olan en uzun gece, birçok kültürde merak konusu olmuştur. Aralık ayının ikinci haftasına girilmesiyle kış gündönümü tarihi araştırılıyor. Kuzey yarımkürenin Güneş'in ışınlarını en çok uzak mesafeden aldığı gün olan en uzun geceden itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Peki 21 Aralık en uzun gece ne zaman başlıyor, saat kaçta, kış gündönümü nedir, bu gecenin özellikleri nelerdir?
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
En uzun gece, ülkemizde 21 Aralık 2024 tarihinde yaşanıyor.
21 ARALIK EN UZUN GECE HANGİ GÜN?
2024 yılında 21 Aralık En Uzun Gece, Cumartesi gününe denk gelmektedir. 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece, yani Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece ülkemizde en uzun gece olacak. Bu tarihten sonra geceler kısamaya ve gündüzler uzamaya başlayacak. Her yıl kuzey yarımkürede kış gün dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor.
EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRER?
Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop şehrinde yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da meydana geliyor. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır.
EN UZUN GECE NEDEN 21 ARALIK?
Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır.
En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığını ifade eder.
EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart
İlkbahar ekinoksu, her yıl 21 Mart'ta meydana gelir. Bu tarihte, Dünya'nın ekvatoru üzerindeki nokta, Güneş'in doğrudan altında bulunur ve gün ile gece eşit uzunluktadır. Bu aynı zamanda kuzey yarımküre için ilkbaharın başlangıcı, güney yarımküre için ise sonbaharın başlangıcıdır.
23 Eylül
Sonbahar ekinoksu, her yıl 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihte, yine Dünya'nın ekvatoru üzerindeki nokta Güneş'in doğrudan altında bulunur ve gün ile gece eşit uzunluktadır. Kuzey yarımküre için sonbaharın başlangıcını, güney yarımküre için ise ilkbaharın başlangıcını işaret eder.
21 Haziran
Yaz gündönümü, kuzey yarımküre için en uzun gün ve güney yarımküre için en kısa gün anlamına gelir. Bu olay genellikle 21 Haziran'da meydana gelir. Kuzey yarımküre'de bu tarihlerde güneş ışınları doğrudan Tropik of Cancer üzerindedir.
21 Aralık
Kış gündönümü, kuzey yarımküre için en kısa gün ve güney yarımküre için en uzun gün anlamına gelir. Bu olay genellikle 22 Aralık'ta meydana gelir. Kuzey yarımküre'de bu tarihlerde güneş ışınları doğrudan Tropik of Capricorn üzerindedir.