Yıllar sonra yeniden buluşan Oasis'in belgeseli çekilecek

Oasis'in yıllar sonra yeniden bir araya geleceği turne için Beatles'ınki gibi multi-milyonluk bir belgesel çekme konusunda görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Noel ve Liam Gallagher kardeşlerin yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluşacağı 2025'teki konserlerinin filme alınması için dijital platformların yarış halinde olduğu bildirildi. Kaynaklara göre Amazon Prime ve Netflix'in de belgesel için mücadele ettiği yarışta Apple TV bir adım önde görünüyor.

Belgesel prodüksiyonunun, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'dan oluşan The Beatles ile ilgili yapılan 'Get Back' belgeseline benzer bir tarz izlemesi bekleniyor.

Oasis'in kurucuları 57 yaşındaki Noel ve 52 yaşındaki Liam Gallagher, daha önce, Beatles'ın büyük hayranı olduklarını söylemişti.

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Kardeşler, Temmuz 2025'te İngiltere ve İrlanda'dan başlayacakları 17 konserlik bir turneyle sahnelere dönmeye hazırlanıyor. 15 yıllık aile kavgasının sona ermesinin ardından kardeşlerin gerçekleştireceği turneden 400 milyon sterlin gelir elde edilmesi bekleniyor. Kardeşlerin yıllar sonra birlikte çektirdiği ilk fotoğrafla sosyal medyadan duyurduğu turne mesajında şu ifade kullanılmıştı: Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. Televizyonda yayınlanmayacak.