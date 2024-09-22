Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Yıllar sonra yeniden buluşan Oasis'in belgeseli çekilecek

        Yıllar sonra yeniden buluşan Oasis'in belgeseli çekilecek

        Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Oasis'in 15 yıl sonra yeniden bir araya geleceği dev turne, belgesel film haline getirilecek. Dijital platformların yarış haline olduğu yapımın, The Beatles'ın belgeseline benzer tarzda olacağı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oasis belgesel oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oasis'in yıllar sonra yeniden bir araya geleceği turne için Beatles'ınki gibi multi-milyonluk bir belgesel çekme konusunda görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

        Noel ve Liam Gallagher kardeşlerin yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluşacağı 2025'teki konserlerinin filme alınması için dijital platformların yarış halinde olduğu bildirildi. Kaynaklara göre Amazon Prime ve Netflix'in de belgesel için mücadele ettiği yarışta Apple TV bir adım önde görünüyor.

        Belgesel prodüksiyonunun, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'dan oluşan The Beatles ile ilgili yapılan 'Get Back' belgeseline benzer bir tarz izlemesi bekleniyor.

        Oasis'in kurucuları 57 yaşındaki Noel ve 52 yaşındaki Liam Gallagher, daha önce, Beatles'ın büyük hayranı olduklarını söylemişti.

        REKLAM

        Kardeşler, Temmuz 2025'te İngiltere ve İrlanda'dan başlayacakları 17 konserlik bir turneyle sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

        15 yıllık aile kavgasının sona ermesinin ardından kardeşlerin gerçekleştireceği turneden 400 milyon sterlin gelir elde edilmesi bekleniyor.

        Kardeşlerin yıllar sonra birlikte çektirdiği ilk fotoğrafla sosyal medyadan duyurduğu turne mesajında şu ifade kullanılmıştı: Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. Televizyonda yayınlanmayacak.

        Gallagher kardeşler arasında yıllarca sevgi - nefret ilişkisi sürmüş, 2009'da perde arkasındaki kavgalar Noel'in gruptan ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oasis
        #belgesel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film