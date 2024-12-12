Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yıllar sonra yeniden viral - Magazin haberleri

        Yıllar sonra yeniden viral

        Semiramis Pekkan'ın 1970'lerde seslendirdiği 'Nerdeysen', 'Aşkın Dünkü Çocukları' ile yıllar sonra yeniden viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllar sonra yeniden viral
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        31 Ocak’ta vizyona girecek olan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmine, Semiramis Pekkan’ın 1970’lerde seslendirdiği ve yıllar sonra yeniden viral olan ‘Nerdeysen’ şarkısıyla özel bir klip hazırlandı. Klip, yayınlandığı andan itibaren genç kuşakların ilgi alanına girdi! Semiramis Pekkan’ın sesi ile binlerce sosyal medya videosu çekildi.

        Şarkıyla bir süredir youtube kanalı ile büyük ilgi gören Semiramis Pekkan da yeniden müzik sektörüne de dönmüş oldu.

        CineGenna Pictures'in yapımcısı olduğu, Levent Onan'ın yönettiği; Uğur Yücel ile Hülya Avşar’ı buluşturan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmin, yıllara meydan okuyan bir arkadaşlık ve aşk hikayesi ile 2025'e sinema perdesinde 'Aşk' taşımayı hedefliyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Semiramis Pekkan
        #Aşkın Dünkü Çocukları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı