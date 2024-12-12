31 Ocak’ta vizyona girecek olan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmine, Semiramis Pekkan’ın 1970’lerde seslendirdiği ve yıllar sonra yeniden viral olan ‘Nerdeysen’ şarkısıyla özel bir klip hazırlandı. Klip, yayınlandığı andan itibaren genç kuşakların ilgi alanına girdi! Semiramis Pekkan’ın sesi ile binlerce sosyal medya videosu çekildi.

Şarkıyla bir süredir youtube kanalı ile büyük ilgi gören Semiramis Pekkan da yeniden müzik sektörüne de dönmüş oldu.

CineGenna Pictures'in yapımcısı olduğu, Levent Onan'ın yönettiği; Uğur Yücel ile Hülya Avşar’ı buluşturan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmin, yıllara meydan okuyan bir arkadaşlık ve aşk hikayesi ile 2025'e sinema perdesinde 'Aşk' taşımayı hedefliyor.