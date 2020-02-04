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HaberlerGündem

Yıllardır tartışılıyor, Adalar'ın yeni faytonu bu mu?

İstanbul Adalar'daki bakımsızlık ve gördükleri eziyetle sürekli tartışılan atlarla faytonlar da yıllardır gündemden düşmüyor. Son olarak Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlafının ardından yıllardır beklenen fayton meselesine son nokta kondu. Valiliğin yasak kararı sonrası İBB de harekete geçip, atları satın aldı. Şimdi atlı faytonların yerini alacak olan elektrikli faytonlar bekleniyor. Peki sürekli farklı modellerle karşımıza çıkan o elektrikli faytonlar nasıl olacak? En son ortaya Yıldız Parkı'nda görüntülenen fotoğrafla tartışılan faytona İBB ne diyor? İşte elektrikli faytonda son durum...

istanbul adalar elektrikli fayton
Esra Boğazlıyan

İstanbul Adalar'daki fayton problemini çok ama çok uzun yıllardır tartışıyoruz. Atlara yapılan eziyet, zulüm, hepimizin içini acıtıyor. Geçtiğimiz ay olanları hatırlarsınız. Ruam hastalığına yakalanan 80'den fazla at itlaf edilmişti.

Bu trajik olayla birlikte de Adalar'daki fayton meselesi yeniden gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),nihayet beklenen kararı verdi ve Adalar'da atlı faytona son verdi. Atlar satın alınıp doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Fayton plakaları da İBB tarafından alınıp atlı faytonlar elektrikli faytonlara dönüştürülecek.

YILDIZ PARKI'NDAKİ ARAÇLAR MI?

Peki o elektrikli faytonlar nasıl olacak? Haftalardır çeşitli elektrikli fayton modellerinin fotoğrafları yansıyor. En son bugün, Yıldız Parkı'ndaki elektrikli araçların Adalar'da da kullanılacağı iddia edildi. Peki bu doğru mu?

İBB yetkililerinden aldığım bilgiye göre; yanlış. Yani Yıldız Parkı'nda kullanılan o elektrikli araçlar Adalar'a gitmiyor. Benzer bir model üzerinde çalışılıyor. Şunu söyleyebilirim ki henüz netleşmiş bir model yok. Fakat temelde faytondan farklı bir araç modeli üzerinde çalışılıyor...

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