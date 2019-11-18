"TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teknoloji tabanlı yatırımların 2023 itibarıyla yıllık 5 milyar TL'ye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." derken "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı