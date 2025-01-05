Yılmaz Bal: Buradan puanla ayrılabilirdik

Hatayspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"BURADAN PUANLA AYRILABİLİRDİK"

Fenerbahçe deplasmanına 10 eksikle gelmelerine rağmen takımının iyi direndiğini aktaran Yılmaz Bal, “Oyuna baktığımız zaman ilk yarı Fenerbahçe üstün gibi gözükebilir ama biz taktiksel olarak önce karşılayıp onları daha öne çıkararak pozisyon bulmak istiyorduk. Talihsiz bir gol yedik. Oyuncularımız daha sonra güzel bir tepki verdi. Golü de bulduk. 75’ten sonra buradan puanla ayrılabilirdik. Bugün 5 cezalı, 5 sakat oyuncumuz vardı. Altyapıdan 5 oyuncu ile geldik. 17 yaşındaki Yiğit Ali’yi oynatmak nasip oldu bugün. Umarım Türk futboluna iyi bir stoper kazandırmış oluruz. Takımımız Fenerbahçe gibi bir takıma direndi. Bundan sonraki maçlarında Fenerbahçe takımına başarılar diliyorum” sözlerini sarf etti.