Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok

21.12.2018 - 09:07 | Güncelleme:

Usta sanatçı Şener Şen yıllar sonra Türk Tiyatrosu’nun ölümsüz klasiklerinden ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine geri döndü. Şen'i izlemeye gelenler arasında bulunan Yılmaz Erdoğan boşandığı eşi Belçim Bilgim ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı

  • 1 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Şener Şen (77), 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığı, Türk Tiyatrosu’nun ölümsüz klasiklerinden ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine geri döndü. 14 sene sonra tekrar tiyatro sahnelerine tekrar adım atan Şen'in gala gecesi önceki akşam gerçekleşti. 

  • 2 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ataşehir DasDas'ta düzenlenen gala gecesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Emel Sayın, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Ozan Güven, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Bergüzar Korel, Hülya Darcan, Dilan Çiçek Deniz, Büşra Develi, Seda Bakan, Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Mert ve İdil Fırat, Harun Tekin ve Melisa Sözen, Didem Balçın, Yiğit Kirazcı, Mirgün Cabas ve Tuna Kiremitçi gibi ünlü isimler katıldı.

  • 3 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    ESKİ EŞ SORUSUNA CEVAP YOK

    Eski eşi Belçim Bilgin'le sürpiz şekilde evliliğini bitiren Yılmaz Erdoğan geceye tek katıldı.

  • 4 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Erdoğan, gazetecilerle ayak üstü selamlaştıktan sonra "Belçim Hanım'la uzak mesafelerde olduğunuz için mi evliliğinizi bitirdiniz?" şeklindeki soruya "Teşekkürler" deyip bindiği arabasıyla evinin yolunu tuttu.

     

  • 5 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    'ŞENER ABİ VE BİZ ÇOK HEYECANLIYIZ'

    Cem Yılmaz geceye sevgilisi Defne Samyeli, Ozan Güven ve Zafer Algöz'le katıldı. 

  • 6 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Yılmaz, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakıp koşar adım oyun salonunun içerisine girdi. 

  • 7 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Ozan Güven ve Zafer Algöz'se "Şener abimiz bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir sanatçıdır. Onun tiyatro sahnelerine çıkması çok değerli. Bizden sonra gelecek nesillerinde onu sahnede görecek olması harika bir olay. Şener abi çok heyecanlıydı, biz de aynı derecede heyecanlıyız" şeklinde konuştular.

  • 8 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    'SAHNEDE OLMAYI SEVDİM'

    Oyuncu Bergüzar Korel geceye annesi Hülya Darcan'la katıldı. 

  • 9 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Geçtiğimiz hafta özel bir gecede sahne alıp, şarkılar söyleyen Bergüzar Korel "Daha öncede birçok yerde sahne almamız için teklif geliyordu. İlk kez birini seçtim. Sahnede olmayı çok sevdim. Bundan sonra iyi çalışarak, emek harcayarak gelecek projeleri ekibimle birlikte değerlendireceğim" dedi. Anne Hülya Darcan ise kızının sahne performansını beğendiğini söyledi.

  • 10 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    'ŞUANA KADAR AŞK YOKTU. BUNDAN SONRA NE OLUR ALLAH BİLİR'

    Sanatçı Emel Sayın geceye tek katıldı. Sayın, "Şener'in ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum. Ben de setleri seviyordum. Ancak dönmeye niyetim yok. Hem sahne hem diziler benim için zor ve ağırdı. Ben sahneleri seçtim" dedi. 

  • 11 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Muhabirlerin "Eskiden Şener Bey'le aşk yaşadığınıza dair dedikodular vardı. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna Emel Sayın "Ah ne hoş. Ama biz Şener Şen'le çok iyi arkadaşız. Kendisi çok sevdiğim, çok güvendiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım. Umarım bende onun için öyleyimdir. Şuana kadar öyle bir şey olmadı ama bundan sonrası için ne olur, Allah bilir(gülüyor)" sözleriyle yanıtladı.

  • 12 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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    Vasıf Öngören’in yazdığı hiciv dolu, eğlenceli oyunda 40 yıl önce aşçı Lütfü Usta ile seyirci karşısına çıkan Şen; yine aynı karaktere hayat vererek başrolü üstlenirken, usta oyuncuya Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi isimler oyunda eşlik ediyor.

  • 13 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 14 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 15 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 16 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 17 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 22 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 23 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 24 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 25 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 26 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 27 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 28 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 30 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 38 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 42 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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  • 43 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'le ilgili sorulara yanıt yok
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