Şener Şen (77), 40 yıl önce ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığı, Türk Tiyatrosu’nun ölümsüz klasiklerinden ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine geri döndü. 14 sene sonra tekrar tiyatro sahnelerine tekrar adım atan Şen'in gala gecesi önceki akşam gerçekleşti.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ataşehir DasDas'ta düzenlenen gala gecesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Emel Sayın, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Ozan Güven, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Bergüzar Korel, Hülya Darcan, Dilan Çiçek Deniz, Büşra Develi, Seda Bakan, Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Mert ve İdil Fırat, Harun Tekin ve Melisa Sözen, Didem Balçın, Yiğit Kirazcı, Mirgün Cabas ve Tuna Kiremitçi gibi ünlü isimler katıldı.
ESKİ EŞ SORUSUNA CEVAP YOK
Eski eşi Belçim Bilgin'le sürpiz şekilde evliliğini bitiren Yılmaz Erdoğan geceye tek katıldı.
Erdoğan, gazetecilerle ayak üstü selamlaştıktan sonra "Belçim Hanım'la uzak mesafelerde olduğunuz için mi evliliğinizi bitirdiniz?" şeklindeki soruya "Teşekkürler" deyip bindiği arabasıyla evinin yolunu tuttu.
'ŞENER ABİ VE BİZ ÇOK HEYECANLIYIZ'
Cem Yılmaz geceye sevgilisi Defne Samyeli, Ozan Güven ve Zafer Algöz'le katıldı.
Yılmaz, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakıp koşar adım oyun salonunun içerisine girdi.
Ozan Güven ve Zafer Algöz'se "Şener abimiz bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir sanatçıdır. Onun tiyatro sahnelerine çıkması çok değerli. Bizden sonra gelecek nesillerinde onu sahnede görecek olması harika bir olay. Şener abi çok heyecanlıydı, biz de aynı derecede heyecanlıyız" şeklinde konuştular.
'SAHNEDE OLMAYI SEVDİM'
Oyuncu Bergüzar Korel geceye annesi Hülya Darcan'la katıldı.
Geçtiğimiz hafta özel bir gecede sahne alıp, şarkılar söyleyen Bergüzar Korel "Daha öncede birçok yerde sahne almamız için teklif geliyordu. İlk kez birini seçtim. Sahnede olmayı çok sevdim. Bundan sonra iyi çalışarak, emek harcayarak gelecek projeleri ekibimle birlikte değerlendireceğim" dedi. Anne Hülya Darcan ise kızının sahne performansını beğendiğini söyledi.
'ŞUANA KADAR AŞK YOKTU. BUNDAN SONRA NE OLUR ALLAH BİLİR'
Sanatçı Emel Sayın geceye tek katıldı. Sayın, "Şener'in ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum. Ben de setleri seviyordum. Ancak dönmeye niyetim yok. Hem sahne hem diziler benim için zor ve ağırdı. Ben sahneleri seçtim" dedi.
Muhabirlerin "Eskiden Şener Bey'le aşk yaşadığınıza dair dedikodular vardı. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna Emel Sayın "Ah ne hoş. Ama biz Şener Şen'le çok iyi arkadaşız. Kendisi çok sevdiğim, çok güvendiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım. Umarım bende onun için öyleyimdir. Şuana kadar öyle bir şey olmadı ama bundan sonrası için ne olur, Allah bilir(gülüyor)" sözleriyle yanıtladı.
Vasıf Öngören’in yazdığı hiciv dolu, eğlenceli oyunda 40 yıl önce aşçı Lütfü Usta ile seyirci karşısına çıkan Şen; yine aynı karaktere hayat vererek başrolü üstlenirken, usta oyuncuya Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi isimler oyunda eşlik ediyor.
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