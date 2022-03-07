Yılmaz Erdoğan'dan yeni oyun; 'Aydınlıkevler'

"Babaannem ABD'ye karşı" 0:00 / 0:00

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Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve ABD ile baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem ABD'ye karşı.

Seyircileri 1970'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyacak olan 'Aydınlıkevler' adlı oyun, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama 'her zamana ait' bir hikâye anlatacak.

Demet Akbağ 15 yıl aradan sonra, Yılmaz Erdoğan'ın da 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro metni ile yeniden tiyatro sahnesine dönecek.

Hem Türkiye'de hem dünyada oyunları sahnelenen Serdar Biliş'in yöneteceği oyunun kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal yer alıyor. Proje yapımcılığı ise son dönemin ödüllü oyunlarına imza atan Nisan Ceren Özerten üstleniyor.

OYUNUN KONUSU

'Zühre', torunu 'Ayhan'ın Ankara’da lisede okuması için zamanın ve aile bütçesinin yoklukları ile mücadele etmektedir. Mahallenin ressamı 'Selim' ise mahallenin güzeli 'Sülün'e kara sevdalıdır! ABD’nin ambargosu altındaki ülkenin, bu küçük mahallesindeki inşaat alanı bir gün bir duvar ile örülür. Ardından, mahallede camlardan içeri birer kurşun gibi küçük toplar girmeye başlar… Ve olaylar, Zühre’nin ABD'ye savaş açmasına kadar uzanır…