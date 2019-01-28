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"AYRILSAK DA BERABERİZ"

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in doğum günü kutlamasında yer alması dikkatlerden kaçmadı. İkilinin aynı karede yer alması "Ayrılsak da beraberiz" yorumları yapılmasına neden oldu. Oğulları Rodin Erdoğan için sık sık bir araya geldiği öğrenilen çift, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.