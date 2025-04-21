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        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan: Ülkenin ihtiyacı var

        Yılmaz Erdoğan: Ülkenin ihtiyacı var

        Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrasında; "Sırrı'nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:38
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        "Ülkenin ihtiyacı var"
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        Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti.

        Yılmaz Erdoğan ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim, çok yakından tanıdığım, kardeşim. Başından beri dakika dakika izliyorum süreci. Umutluyum, hem umutlu olmak istiyorum, gerçekten de umutluyum. Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onu temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. O, muhabbetin büyük ustası. Türkçeyi tekrardan Türkçeye çeviren, birbirimizi anlamamıza, büyük katkılar sunan bir usta o. Önce ailesine ama sonra hepimizin, bu ülkenin ihtiyacı var. Şunda bunları hissettiğini, buradaki varlığınızı hissettiğine inanıyorum. Umuyorum iyi haberler alacağız. Durum stabil, o da iyi bir şey. Buradan iyiye gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
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        #yılmaz erdoğan
        #Sırrı Süreyya Önder
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