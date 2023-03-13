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Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yılmaz Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, Sağlık Bakanlığı'na ve Bakan Fahrettin Koca’ya seslendi. Özokur, "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü kırmızı alanda yatmakta… Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın" ifadelerini kullandı

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  • Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Yılmaz Gruda son sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? - Son dakika magazin haberleri

    Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda, hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi Gruda'nın menajeri Tümay Özokur duyurdu. Özokur, En son 'Şahmaran' adlı filmde rol alan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yılmaz Gruda hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu.
  • Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Yılmaz Gruda son sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? - Son dakika magazin haberleri

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tümay Özokur, Sağlık Bakanlığı'na ve Bakan Fahrettin Koca’ya seslendi.
  • Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı! Yılmaz Gruda son sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? - Son dakika magazin haberleri

    "LÜTFEN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ YAPILSIN"

    Özokur, "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın" ifadelerini paylaştı.

    Fotoğraflar: HT Magazin, AA

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