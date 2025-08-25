Yılmaz Vural'dan Barış Alper Yılmaz sözleri!

Teknik direktör Yılmaz Vural, HT Spor'da Galatasaray gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KİMSE PROFESYONELCE DAVRANMIYOR"

Barış Alper Yılmaz, takıma büyük katkısı olmuş bir futbolcu ve 5-6 pozisyonda oynadı. Her oynadığı pozisyonda da çok faydalı oldu, normalde bir oyuncuyu bu kadar farklı pozisyonda oynatamazsın. Bu süreçte oyuncu da, menajeri de hatta Galatasaray da profesyonelce davranmıyor. Başkan Dursun Özbek, bu olayı medyaya yansıtmadan çözmeliydi. Türkiye'de yöneticiler 'bize güvenin' derler ama o hep lafta kalıyor.

"OYUNCULAR ARASINDA EKONOMİK FARK ÇOK BÜYÜK"

Türk ve yabancı oyuncular arasında o kadar büyük bir ekonomik fark var ki, ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar onlara yaklaşamıyorlar. G.Saray'a gelip 2 maç oynamadan 6-7 milyon Euro alan oyuncular var, giderken de paralarını alıyorlar. Türk oyuncularla giderken bile pazarlık yapılıyor.