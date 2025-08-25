Habertürk
        Yılmaz Vural'dan Barış Alper Yılmaz sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Yılmaz Vural'dan Barış Alper Yılmaz sözleri!

        Teknik direktör Yılmaz Vural, HT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz süreciyle ilgili de konuştu.

        Giriş: 25.08.2025 - 20:21 Güncelleme: 25.08.2025 - 20:21
        "Onun gibisini 30 milyona bulamazsın"
        Teknik direktör Yılmaz Vural, HT Spor'da Galatasaray gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "KİMSE PROFESYONELCE DAVRANMIYOR"

        Barış Alper Yılmaz, takıma büyük katkısı olmuş bir futbolcu ve 5-6 pozisyonda oynadı. Her oynadığı pozisyonda da çok faydalı oldu, normalde bir oyuncuyu bu kadar farklı pozisyonda oynatamazsın. Bu süreçte oyuncu da, menajeri de hatta Galatasaray da profesyonelce davranmıyor. Başkan Dursun Özbek, bu olayı medyaya yansıtmadan çözmeliydi. Türkiye'de yöneticiler 'bize güvenin' derler ama o hep lafta kalıyor.

        "OYUNCULAR ARASINDA EKONOMİK FARK ÇOK BÜYÜK"

        Türk ve yabancı oyuncular arasında o kadar büyük bir ekonomik fark var ki, ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar onlara yaklaşamıyorlar. G.Saray'a gelip 2 maç oynamadan 6-7 milyon Euro alan oyuncular var, giderken de paralarını alıyorlar. Türk oyuncularla giderken bile pazarlık yapılıyor.

        "G.SARAY 30 MİLYONA BARIŞ ALPER GİBİSİNİ BULAMAZ"

        Barış Alper'in yaptıkları doğru değil, Okan Buruk da yaptıklarını hata olarak görmüş. Galatasaray, 30 milyon Euro'ya Barış Alper gibi bir oyuncu bulamaz. Taraftarlar olayların içine girmesin, transfer dönemleri çok sıkıntılıdır. Galatasaray'ın bu durumu problemsiz çözmesi lazım. Aldığı parayla alacağı para arasında uçurum var. Barış, 'bırakın ben para kazanayım' diyor.

        "BARIŞ DEĞERİNİN ÇOK ALTINA OYNUYOR"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çok büyük iş düşüyor. Dursun Özbek'in oyuncuyla görüşmesi gerekiyor. Barış Alper'siz G.Saray, kanadı kırık kuşa benzer. Bu çocuk kendi değerinin çok daha altına oynuyor. Farklı pozisyonlarda bu kadar başarılı oynamış dünyada 10 oyuncu sayamazsın.

