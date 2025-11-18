Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yine şiddet! Hemşirelere saldırdı! | Son dakika haberleri

        Yine şiddet! Hemşirelere saldırdı!

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Olayda bir hasta yakını iki hemşireyi darp etti. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:23
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kan tahlili için aile sağlığı merkezine götürülen hastadan damar yolu bulunamadığı için kan alınamayınca, hasta yakını, 2 hemşireyi darp etti.

        DHA'nın haberine göre olay, kırsal Ekinyazı Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, kan tahlili için aile sağlığı merkezine götürülen Arzu A.'dan kan almak isteyen hemşireler, koldaki damar yolunu bulamayınca hastanın dini nikahla birlikte yaşadığı Yasin T., kanın el üzerinden alınmasını istedi. Görevli hemşireler, tıbbi işleyişe müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyince, taraflar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin T., hemşireler Murat G. ve Seda K.'ye saldırdı. Tekme tokatlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda Seda K. darp edildi, Murat G.'nin ise dudağı patladı. Çevreden araya girenlerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Hemşirelerin şikayetiyle Yasin T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınayıp, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

