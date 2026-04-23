Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yisrael Katz: ABD'den yeşil ışık bekliyoruz | Dış Haberler

        Yisrael Katz: ABD'den yeşil ışık bekliyoruz

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik yeni saldırılar için ABD'den yeşil ışık beklediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 19:39 Güncelleme:
        Katz: ABD'den yeşil ışık bekliyoruz

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici ateşkesi uzattığını duyurduğu İran'a yeni saldırılar için ABD'den yeşil ışık beklediklerini söyledi.

        İsrail Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı yaptı.

        Toplantıda konuşan Katz, "İsrail, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılmasına hazır, hedefler belirlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

        Katz, "ABD'den yeşil ışık bekliyoruz." diyerek İran liderlerine suikast düzenleyecekleri, ülkenin enerji ve elektrik altyapısı ile ekonomik altyapısını hedef alacakları tehdidinde bulundu.

        İran'a yeni saldırıların daha farklı ve ölümcül olacağı iddiasında bulunan İsrail Savunma Bakanı, en hassas noktalara yıkıcı darbeler indirilerek bu kez Tahran yönetiminin devrileceğini savundu.

        ABD-İran müzakereleri

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

        ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Nisan 2026 (Lübnan'da Ateşkes İran'a Mı Bağlı?)

        HT 360 - 22 Nisan 2026 (Lübnan'da Ateşkes İran'a Mı Bağlı?)

NATO Genel Sekreteri Ankara'da. Jet yakıtı krizi derinleşiyor. Trump ateşkesi neden uzattı? Lübnan'da ateşkes İran'a mı bağlı? Psikolojik üstünlük İran'a mı geçti? Trump'ın İran'a karşı kozu mu kalmadı? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

