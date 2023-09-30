Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yiyeceklerin bozulduğunu nasıl anlarsınız? Suyun üzerinde kalıyorsa tüketmeyin!

        Yiyeceklerin bozulduğu nasıl anlaşılır? Bu yiyecek suyun üzerinde kalıyorsa tüketmeyin

        Bazı yiyecekler son kullanma tarihi geçmese bile doğru koşullarda saklanmadığı için hızlı bozulabilir. Bu yiyeceklerin bozulup bozulmadığından emin olmak sağlık açısından oldukça önemlidir. İşte basit yöntemler uygulayarak yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz ipuçları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BALIĞIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Kokusu ağırlaşır, daha kaygan ve yapışkan bir et halini alır.

        2

        ZEYTİNİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Zeytin bozulduğunda kokusunu alamazsınız ve tadı acılaşır.

        3

        PATATESİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Patates bozulduğunda üst kısmı yeşillenir ve filizlenmeye başlar.

        4

        KREMANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Suyun içinde beyaz parçalar halinde krema gözükür ve ekşi kokar.

        5

        MANTARIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Mantar bozulduğunda sulanmaya ve yumuşamaya başlar.

        6

        SARIMSAĞIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Sarımsak bozulduğunda rengi sararır ve dokusu sünger gibi olur.

        7

        ÇİĞ ETİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Çiğ et bozulduğunda daha yapışkan bir dokuya sahip olur. Rengi koyulaşır ve kötü bir koku açığa çıkar.

        8

        YOĞURDUN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Normale göre yoğurt daha hızlı ve daha fazla sulanır. Tadı da daha ekşi olur.

        9

        YUMURTANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

        Yumurtanın bozulup bozulmadığını suya koyarak anlayabilirsiniz. Yumurta eğer suyun üzerinde yüzüyorsa bozulmuş demektir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        İşte nedeni
        İşte nedeni