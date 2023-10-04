Haberler Dünya Alman gazeteci Wallraff 80'lerde Türklere yapılan ırkçılığı gözler önüne serdi!

Alman gazeteci Günter Wallraff Türk işçisi oldu: 80'lerdeki ırkçılığı gözler önüne serdi Ünlü Alman gazeteci Günter Wallraff 1983 yılında Almanya'da yaşayan Türk işçilerin çalışma şartlarını deneyimlemek için Türk işçi kılığına girdi. 2 yıl boyunca Türk işçilerle yaşayan Wallraff yaşadıklarını 'En Alttakiler' kitabı ile anlattı. Wallraff geçirdiği süreç boyunca yaşadığı ırkçılığı tüm gerçekliği ile gözler önüne serdi. Habertürk Giriş: 04.10.2023 - 09:11 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:11 facebook

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2 YIL BOYUNCA ALİ İSMİYLE TÜRK İŞÇİLERLE YAŞADI Alman gazeteci Günter Wallraf, Almanya'ya göç eden Türklerin yaşadıklarını deneyimlebilmek için 2 yıl boyunca Ali Levent Sinirlioğlu takma adıyla Türk işçilerle beraber çalıştı. 1983 yılında göçmen işçilerin çalışma şartlarını yakından incelemek isteyen Wallraf peruk ve lens kullanarak çalıştığı iş yerlerinde karşılaştığı sömürü, yok sayılma ve kini "En Alttakiler" kitabı ile anlattı.

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MARUZ KALDIĞI IRKÇILIĞI KALEME ALDI "En Alttakiler" kitabı 1980'li yılların başlarında Federal Almanya'daki insan hakları ihlallerini ve yabancı düşmanlığını en çarpıcı şekilde anlatan eserlerden birisi. Wallraff'ın kitabının ön sözünde şunları yazmıştır "Ben gerçek bir Türk değildim. fakat toplumun maskesini düşürmek için kılık değiştirmek zorundasınız. Gerçekleri ortaya çıkarmak için aldatmak ve sahte tavır takınmak zorundasınız. Ben hala, bir yabancının, günlük aşağılamalarla, düşmanlıklarla ve kinle nasıl başettiğini bilmiyorum. Ama şimdi, neler çektiğini ve bu ülkede insanları aşağılamanın nereye kadar gittiğini biliyorum."