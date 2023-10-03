Haberler Yaşam Manipüle mi ediliyor olabilirsiniz? Manipülatör insanların uyguladığı 9 davranış!

Dikkat manipüle ediliyor olabilirsiniz: Manipülatör insanların uyguladığı 9 davranış! Manipülatör insanlar çıkar ve hedeflerine ulaşmak için ister istemez birçok yöntem uygulayabilir. Üzerinizde uygulanan manipülasyonlar kararlarınızı etkiler ve davranışlarınızı gerçekleştirirken ciddi problemler yaşamanıza neden olur. Peki manipüle edildiğinizi nasıl anlarsınız? İşte manipülatör insanların uyguladığı 9 yöntem. Habertürk Giriş: 03.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:36 facebook

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1. KURBAN ROLÜ OYNARLAR Manipülatör insanlar etraflarından sempati toplamak ve insanların sevgisini kazanmak için kurban rolü oynar. Yardım ve iltifat almak için başlarından geçen kötü olayları son derece abartılı bir şekilde anlatırlar. Ancak bu durum sadece karşı tarafın ilgisini sömürmek için yapılan bir davranıştır.

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2. SUÇLU HİSETTİRMEK Suçluluk bir manipülatörün en tehlikeli silahlarından birisidir. Kendilerini değil karşı tarafı suçlu hissetirmeyi çok iyi bilirler. Bu sayede kendi çıkar ve hedeflerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulurlar.