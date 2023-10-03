Çiğ et bozulduğunda daha yapışkan bir dokuya sahip olur. Rengi koyulaşır ve kötü bir koku açığa çıkar.

8 Şurada Paylaş!









YOĞURDUN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Normale göre yoğurt daha hızlı ve daha fazla sulanır. Tadı da daha ekşi olur.