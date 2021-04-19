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YKS 2021 ne zaman? Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak? TYT - AYT - YDT tarihleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 yılında düzenlenecek YKS tarihini açıkladı Yapılan son dakika açıklamasının ardından TYT - AYT ve YDT oturum tarihleri de belli oldu. Peki, 2021 YKS ne zaman? İşte 2021 TYT, AYT ve YDT sınav tarihileri...

YKS 2021 ne zaman? Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak? TYT - AYT - YDT tarihleri açıklandı

2021 YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT'den oluşan üniversite sınavı YKS tarihi belli oldu. Son başvuru sürecinin sona ermesinin ardından üniversite adayları "YKS 2021 ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2021 YKS tarihi...

YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

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