ÖSYM, 2021 YKS tercih işlemlerini uzattı. Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları ile mücadele yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Bu süreçte üniversite tercih işlemlerine odaklanamayan öğrenciler için ÖSYM, YKS tercih işlemlerini uzattı. Peki Üniversite tercihleri 2021 ne zaman bitiyor? YKS tercihler sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih işlemlerinin süresi uzatıldığı için ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı.